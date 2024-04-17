Buna göre türkü ve şiir yarışmalarında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde ilk 3'e giren öğrenciler ve okullar açıklandı. Van Valiliği himayelerinde yürütülen '3 Şiir 3 Türkü Yarışması'nda İpekyolu Şevkat Anaokulu öğrencisi Buse Yaşar birinci olurken, Saray Anaokulu öğrencisi Zeynep Alya Ünsal ikinci, Çaldıran Aladağ Köylere Hizmet Götürme Birliği Anaokulu öğrencisi Kıvanç Cesur ise üçüncü oldu.

İlkokullar arasında yapılan türkü yarışmasında Hilmi Irak İlkokulu öğrencisi Belinay Şipal birinci olurken, Kazım Karabekir İlkokulu öğrencisi Çağan Sermiş ikinci, Atatürk İlkokulu öğrencisi Şüheda Esem Araci ise üçüncü oldu. Ortaokullar arasında yapılan türkü yarışmasında Bahçesaray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Amine Özay birinci olurken, Erciş Selçuklu Ortaokulu öğrencisi Elif Öztürk ikinci, Edremit 30 Ağustos Ortaokulu öğrencisi Muhammet Sarıhan ise üçüncü oldu.

Liseler arasında yapılan türkü yarışmasında Van Anadolu Lisesi öğrencisi Havva Yiğit birinci olurken, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Sayğın ikinci, Çaldıran Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Tanüver ise üçüncü oldu. Anaokullar arasında yapılan şiir yarışmasında Şefkat Anaokulu Öğrencisi Hira Simay Palut birinci olurken, Tenzile Ana Anaokulu öğrencisi Damla Küçükyazıcı ikinci, Güleç Anaokulu öğrencisi Aslıcan Teter ise üçüncü oldu.

İlkokullar arasında yapılan şiir yarışmasında Ferit Melen İlkokulu öğrencisi İkrami Arjin birinci, Şehit Ömer Halis Demir İlkokulu öğrencisi Müberra Askar ikinci, Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ahsen Hümeyra Bal ise üçüncü oldu. Ortaokullar arasında yapılan şiir yarışmasında Tuşba İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Askar birinci, Tenzile Ana Ortaokulu öğrencisi Nazlı Demirbağ ikinci, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ebrail Irmak Güler ise üçüncü oldu.

Liseler arasında yapılan şiir yarışmasında ise, Eminpaşa Lisesi öğrencisi Zınar Şamdan birinci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Hümeyra Sirik ikinci, Erciş Sevim Kürüm Anadolu Lisesi Malik Bedir ise üçüncü oldu.