Van’da kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, Nisan ayının gelmesi ile beraber hayvanlarını otlatacak çoban arayışına girdi. Hayvanların kuzulama dönemi bittikten sonra sürü sahipleri, çoban arayışını hızlandırdı.

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar çoban bulmakta zorlanırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da çobanlar için yüksek paralar konuşulmaya başladı.

Kırsal kesimde hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar bu yıl çobanlar için aylık 40 bin TL’yi gözden çıkardı.

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Karakoç Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, çoban sorunu yüzünden farklı işlere yönelemediğini belirtirken, çoban arayışının bir süre daha devam edeceğini vurguladı.

Geçen yıl itibari ile bir çobanın aylık geliri 30-35 bin TL iken bu sene konuşulan rakamlar 40 bin TL civarında.