Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi, kar erimesi ve heyelan riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.

Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğu kaydedildi.

Bu tür durumlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin uyarıda; "Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarında yüksek sıcaklıkların devam etmesiyle birlikte çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.