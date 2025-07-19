Bu yıl 20 ilde düzenlenen ve 7. durağı Van olan Kültür Yolu Festivali, 8. gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor. Her gün bir ünlü sanatçının sahne aldığı Van’da bugün de Gökhan Türkmen sahneye çıkacak.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü başlayan etkinlikler gün içerisinde sergiler, konserler, söyleşiler, gibi farklı etkinliklerle devam ediyor.

HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALDI?

Van’daki festival, 12 Temmuz’da Ebru Yaşar konseri ile başladı. Ardından Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Özgün ve son olarak dün gece Derya Uluğ konseriyle Vanlılar müzik şöleninin keyfini çıkardı.

BUGÜN SAHNE ALACAK SANATÇI GÖKHAN TÜRKMEN

Festivalin 8. gününde sahne alacak sanatçı Gökhan Türkmen olacak. Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda saat 21.30’da başlayacak olan konser ile müzik şöleni devam edecek.

Van Kültür Yolu Festivali, yarın düzenlenecek olan etkinlikler ve konserle son bulacak.