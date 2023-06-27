WanHaber – ÖZEL

Kurban Bayramı’na bir gün kaldı.

Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Bayramın son günü yoğunluğun hat safhada olduğu kent merkezinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürüyemez hale gelirken, bayram öncesi para çekmek isteyen vatandaşlarda ATM’lerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kentteki ATM sayılarının yeterli olmaması uzun kuyruklar oluşmasına sebebiyet verirken, ATM sırasında bekleyen vatandaşlar ise, “Bu güneşin altında uzun kuyruklar oluşturuyoruz.

Kentteki ATM sayıları yeterli olmadığı için yoğunluk oluşuyor. Bir para çekmek için yarım saat sıra beklediğimiz oluyor. Kamu ve özel bankalardan talebimiz mevcut olan ATM sayılarının iki katına çıkartılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Ramazan Çetin – Mehmet Salih Giyci