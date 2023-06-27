Alınan bilgiye göre kaza, dün ilçeye bağlı Özbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Burhan L. yönetimindeki otomobil, Güneyyamaç Mahallesi’ne bağlı İmamlı mezrasından ilçe merkezine seyir halindeyken virajı alamayarak yaklaşık 250 metre uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Burhan L. ile yanında bulunan Erkan L. ve Abdulhamit Batmaz yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Van’a sevk edilen yaralılara yapılan müdahaleye rağmen güvenlik korucusu Abdulhamit Batmaz hayatını kaybetti.İHA