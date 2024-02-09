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Son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle Van Gölü’ndeki su seviyesi düşerken, buna bağlı olarak bazı barınaklarda balıkçı tekneleri karaya oturdu.

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu (Amik) Mahallesi’nde su seviyesinin azalması nedeniyle balıkçı tekneleri göle açılamıyor. Limana giremeyen ve dışarıda demir atan tekne ile mahsur kalan tekneler kurtarılmaya çalışıyor.Bir tekneyi çıkarmaya çalışılırken şanzıman parçası kırılarak çıkmaktan vaz geçildi.

"Dört gündür limanda mahsur kaldık"

Balıkçı Mehmet Ateş, "Yaklaşık 20 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yapıyoruz. Balıkçılık sektöründe liman alarak bir türlü düzen tutturamadık. Şuanda dalgaların getirdiği kum, limanımızı kapattı. 4 gündür burada mahsur kaldık. Biz de kendi imkanlarımızla çıkalım dedik yaklaşık 2-3 saat uğraştık teknenin şanzıman parçasını kırdık" dedi.