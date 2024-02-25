Halk kültüründe önemli bir yere sahip olan Aşıklar, Van’da düzenlenecek olan gecede bir araya gelecek ve izleyenlere güzel bir gece yaşatacak. Tüm halkın davet edildiği programda aşıklar birbirinden güzel eserleri seslendirecek.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliği düzenlenecek olan Aşıklar Şenliğine; Aşık Bayram Denizoğlu, Aşık Selahattin Dündar, Aşık Temel Turabi, Ozan Aşık Ahmet Poyrazoğlu, Aşık Mehmet Çağlari, Aşık Kazım Gülle, Aşık Muhlis Denizer ve Aşık Rahim Sağlam katılacak.

Aşıklar Şenliği, 26 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da Van Devlet Tiyatrosu’nda düzenlenecek.

Kulakların pasını silecek olan aşıklar programına vatandaşlar davet edildi.