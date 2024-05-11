"Sarı" alarm uyarısı ise 29 il için geçerli.

Ülke genelinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte yağışlı hava yeniden etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Şırnak dışındaki tüm bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana yağışlar etkili olmaktadır.

Meteoroloji, sabah saatlerinde İstanbul'da, öğle saatlerinde ise Ankara'da sağanak yağış uyarısında bulunmuştur. Yağışların aralıklarla devam edeceği belirtilmektedir.

Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'na göre, "sarı" alarm verilen iller şunlardır: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Adana, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Karaman ve Yalova.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Doğu kesimlerde toz taşınımı da gözlemlenebilir.

Yağışlı havanın yanı sıra batı bölgelerden başlayarak iç ve kuzey bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgarın genel olarak kuzey ve batı bölgelerde kuzeyli yönlerden, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) eseceği beklenmektedir.