Gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik ve fiziki projelerle Edremit’in çehresini değiştirerek modern bir gelecek inşa etmeye devam eden Edremit Belediyesi Başkanı İsmail Say; ikinci 5 yıl için sosyal belediyecilik çalışmalarının detaylarını da bir bir açıklıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde nerede ihtiyaç sahibi bir aile var ise oraya koştuklarını, oraya dokunmaya gayret ettiklerini anlatan Başkan Say, lansman programında duyurduğu projelerinden Anne Kart ile ilgili detayları açıkladı. Göreve geldiği günden itibaren annelere yönelik ‘Hoş Geldin Bebek’ projesini başlattıklarını ve bunu 5 yıl boyunca sürdürdüklerini belirten Başkan Say, yeni çocuğu olan annelere de Anne Kart vereceklerini söyledi.

Başkan Say, “Hoş Geldin Bebek projemizden sonra şimdi de Türkiye’de ilk defa uygulamasını yapacağımız Anne Kart uygulamasına geçiyoruz. Doğum yapan anneye alışveriş kartı vereceğiz. O kartlara 2000 TL alışveriş kartı yüklenecek. Anne, kendisinin ve çocuğunun ihtiyaç duyduğu ne var ise o kart ile karşılayacak. Bu da Edremitli annelerimize özgü bir kart. Tüm Edremitli annelerimize hayırlı olsun” dedi.