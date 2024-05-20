İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldı. İran devlet televizyonunda yer alan haberde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazının yerinin tespit edildiği aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Doğu Azerbaycan eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybettiklerini duyurdu. Haberde helikopterin dağlık bir araziye düştüğü ve olumsuz hava koşulları nedeniyle arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmada zorluk yaşadığı belirtildi. Öte yandan AKINCI İHA’sı tarafından enkazı tespit edilen helikopter parçalarının tamamen yandığı belirtildi.