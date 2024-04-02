31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sona ererken, resmi olmayan sonuçlara göre Van’da tüm belediyeleri DEM Parti kazandı.

Seçimlerde Bahçesaray’da baş başa bir yarış yaşandı. Bu yarışın ardından DEM Parti’nin seçimleri önde tamamladığı kaydedildi.

DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi de, Bahçesaray seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, iki kez oy sayımının yapıldığını ve sonucun değişmediğini söyledi.

DEM Parti Van İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, AK Parti’nin bu ilçede yaptığı 3. itirazın ise kabul edilmediği belirtildi.

DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, yaptığı açıklamada; “31 Mart’ta halkımız sandığa gitti, iradesini ortaya koydu. Van’da Büyükşehir ve 13 ilçe belediyesi partimiz tarafından kazanıldı. Bahçesaray’da seçim sonuçlarına iki kez itirazda bulunuldu. İtirazlar sonucunda sonuç değişmedi. Bahçesaray Belediyesinin de partimizce kazanıldığı İlçe Seçim Kurulunca teyit edildi. Bu başarı halkımızın başarısıdır, kazanan Bahçesaray olmuştur. DEM Partiye oy veren vermeyen herkesin belediyesi olma iradesini ortaya koyacaktır arkadaşlarımız. Tekrardan Bahçesaray’daki tüm halkımıza tek tek teşekkür ediyorum” dedi.