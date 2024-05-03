Van Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs-şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Nisan tarihinde 5 bin 973 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Söz konusu sorgulamada;

uyuşturucu kullanma veya bulundurma, bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kasten yaralama hükümlü veya tutuklunun kaçması, nafaka kararlarına uymama, 1632 sayılı askeri ceza kanununa muhalefet, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, sigara, tütün veya alkol kaçakçılığı, suçlarından aranma kaydı olan ve toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan (8) şahıs yakalanırken, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.