SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Evde Sağlık Birimi, kentte yatağa bağlı hastaların ayağına kadar hizmet götürüyor. Birim, yatağa bağlı yaşlılar, obezite, felç, engelli ve alzaymır gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalar ile ameliyat sonrası hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyanlara evlerinde gerekli tedaviyi sağlıyor. Doktor, hemşire ve sağlık teknikerlerinden oluşan 8 ayrı ekip, 2024 yılı boyunca toplamda 25 bin hastaya ulaştı. Ayrıca birim, tedavi hizmetlerinin yanı sıra hasta ve hasta yakınlarına eğitim ve manevi destek de veriyor.

“Amacımız daha fazla hastaya ulaşmak”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hastane Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Abdurrahman Biçer, kent merkezi ve kırsal mahallelere evde sağlık hizmeti sunduklarını belirtti. Halihazırda kayıtlı 4 bin hastalarının bulunduğunu ifade eden Biçer, “Bu 4 bin hasta içinde çocuklar, yaşlılar, gençler, bulunmaktadır. Bir kısmını yaşlı hastalarımız oluşturmaktadır. Hastalarımız genelde yatağa bağlı olan hastalardır. Dönemsel olarak 6 ay ya da 12 ay gibi sürelerde yatağa bağlı hastalarımız da var. 8 ekibimiz mevcuttur. Ekiplerimizde doktor, hemşire, evde sağlık teknikeri var. Bazı durumlarda psikolog ve fizyoterapistler de ekibe dahil oluyor. 2024 yılı itibari ile toplam 25 bin hastaya hizmet verdik. Hastanemizin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Amacımız ekip sayısını arttırarak bu hastaların hastaneye gelmeden daha iyi hizmet vereceğiz” dedi.

“Hastaneye gitmeden sağlık kontrollerimiz yapıldı”

İki yıldır evde sağlık hizmeti aldıklarını belirten hasta yakını Ayşe Akkoyun ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ekipleri aradığımızda hem eşim hem de kaynanam için eve geliyorlar. Evde sağlık ekipleri sayesinde hastaneye gitmeden sağlık kontrollerimiz yapıldı. Sağlık memurları evimize gelip tansiyon, şeker ölçümleri ve iğne gibi işlemleri yapıyorlar. Sağlık çalışanlarından çok memnunuz. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.