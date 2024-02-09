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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın girişimleri ile hayata geçirilen ‘Kadının Gücü Van’ın Gücü’ projesi yoğun katılımla devam ediyor.

Proje ile iki ayda 20 bin kadına ulaşıldı. Kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen proje, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürüyor. 50 bin kadının sinema, tiyatro ve söyleşilerle buluşturan ‘Kadının Gücü Van’ın Gücü’ isimli proje kapsamında İletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ, kadınlara yönelik söyleşi programı gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide İletişim Uzamanı Dr. Şaban Kızıldağ katılımcılara tecrübelerini aktardı. Söyleşide ayrıca iletişimde yaşanan temel sorunlar, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, anne ve babaların aile içi iletişimdeki önemi, ailenin ayakta kalması için gerekli şartlar, ailede sevgi ve saygı gibi konularda önemli bilgiler verildi.

Yapılan söyleşiye kadınlar yoğun ilgi gösterirken, programın sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek tarafından katılımlarından dolayı İletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ’a teşekkür etti.

50 bin kadına ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında şu ana kadar 20 bin kadına ulaşılırken, birçok ünlü şair ve yazar Vanlı kadınlarla buluşturuldu.