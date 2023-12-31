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Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG), T10X modeline ilişkin teslimat bilgilerini paylaştı. Şuana kadar Türkiye’nin 81 iline toplamda 19 bin 583 T10X teslimi yapıldığı belirtilirken, Van’a da 60 adet aracın teslimatının yapıldığı açıklandı.

TOGG tarafından “Türkiye’mize verdiğimiz sözü tuttuk” başlığı ile yapılan açıklamada; “Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6.008 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik. Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen 19 bin 583 kullanıcımız T10X’lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz. Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle…” denildi.

TOGG tarafından paylaşılan haritada hangi ile kaç adet T10X teslimatının yapıldığı belirtildi. Van’da şuana kadar 60 adet T10X model TOGG’un teslimatının yapıldığı açıklanmış oldu.