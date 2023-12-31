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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi yeni acil servis binasının açılış tarihinin netleştiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, “Temmuz 2024’te açılış olacak” dedi.

Yeni acil servis inşaatının devam ettiğini söyleyen YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, “Şu an için görülen bir aksama yok, normal şartlarda Temmuz 2024’te teslim edilecek. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor.” ifadelerine yer vererek binanın kapasitesi hakkında da WanHaber’e açıklamalarda bulundu.

“MODERN BİR ACİL SERVİS OLACAK”

Acil servisinin kapasitesi ve koşullarına değinen Başhekim Karaman şunları dile getirdi;

“Binanın giriş katında hem yetişkin ve çocuk acil olacak. Ayrıca kadın doğum acil de burada bulunacak ve bu yeterli sayıda müşahede odaları, müdahale odalarıyla son derece modern bir acil olacak. Bir üst katına 9 yeni, girişi ve çıkışı gerekli standartlara uygun ameliyathane olacak. Ayrıca doğumhane de bu katta bulunacak. Artı bir seminer salonumuz da burada yer alacak. İkinci katta ise yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunacak. Bu ünitenin yanında Türkiye’nin en büyük, en modern ve konforlu anne oteli bulunacak. Yeni doğan anneleri burada konaklayabilecek.”

2024 yılı Temmuz ayında tamamlanması planlanan acil servisinin hizmete açılmasıyla beraber, Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde büyük oranda fiziki rahatlamanın olacağını aktaran Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, “Bunlar açıldığında hastanemizde fiziki rahatlama büyük oranda olacaktır. Çünkü acil, yoğun bakım, doğumhane buraya taşınacak. Bunlardan boşalan yerlerin sayesinde de hastanemizde fiziki rahatlama sağlayacağız.” diye konuştu.