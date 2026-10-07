Van’da göz hastalıklarının tedavisinde yeni teknoloji kullanılacak. Yeni teknolojiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarının lazerle tedavi edilmesi hedefleniyor.

Van ve Türkiye genelinde göz hastalıklarının tedavisinde teknolojik gelişmeler hastalara yeni tedavi seçenekleri sunmaya devam ediyor. Özellikle gözlük ve kontakt lens kullanımından kurtulmak isteyen hastalar için uygulanan lazer tedavileri, son yıllarda dikkat çeken yöntemler arasında yer alıyor.

Özel sağlık kuruluşlarında belirli ücretler karşılığında uygulanan bu tedavilere erişimde ekonomik nedenlerle zorlanan vatandaşlar için devlet hastanelerinde sunulacak yeni imkanlar önem taşıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da yaptığı paylaşımla, göz sağlığı alanında hastanede yeni bir dönemin başlayacağının müjdesini verdi.

“VAN’DA ARTIK GÖZ GÖZÜ GÖRECEK!”

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van’da artık göz gözü görecek! Çok yakında” ifadelerini kullanarak Excimer Lazer teknolojisinin hastanede uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Sarıkaya’nın paylaşımında, “Göz sağlığında yeni bir dönem başlıyor. Excimer Lazer teknolojisi çok yakında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniğinde.” ifadelerine yer verildi.

MİYOP, HİPERMETROP VE ASTİGMAT TEDAVİ EDİLECEK

Paylaşımda, Excimer Lazer teknolojisinin miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarının lazerle tedavisinde kullanılacağı belirtildi.