Bakır, çelik ve gümüş gibi Van yöresine ait işçilik ürünlerinin yanı sıra Fars kültürü ve Orta Doğu kültürüne de ait pek çok ürünün yerli – yabancı misafirlere satıldığı Van’daki Rus Pazarını tütsü kokusu sarıyor.

Yaklaşık 30 yıldır tarihi Rus Pazarında tütsü sattığını belirten Halis Öz isimli esnaf; “Parfümde alkol oranı yüksek oluyor ama tütsülerde alkol ürünü sıfır oluyor bu da daha cazip geliyor. Antik çağ dönemine kadar uzanıyor tarihi ama Osmanlı zamanında da sıkça kullanılan bir kokuydu tütsü. Geleneğimizde de önemli bir noktaya sahip, tamamen organik ve doğal oluyor. Bunların yanı sıra manevi açıdan da verdiği bir huzur oluyor, günümüzde hala mevlitlerde sıkça kullanılıyor. Tütsüler pazarda da oldukça yoğun ilgi görüyor.” şeklinde konuştu.

AVRUPALI TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Avrupa ve Amerika’dan gelen turistlerin tütsülere büyük ilgi gösterdiğini ifade eden pazar esnaflarından Hatice Eker, “Yılın belirli dönemlerinde pek sık karşılaşmasak da Avrupa ve Amerika’dan gelen turistler pazarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Orta Doğu’dan gelen ziyaretçiler genelde eğlence ve modern giyim üzerine alışveriş yapsa da dediğim gibi Avrupa ve Amerika’dan az sayıda da olsa gelen turistlerin en fazla dikkatini çeken hediyelik ürünlerin başında tütsü çeşitleri geliyor.” dedi.

Birbirinden farklı bitki ve otların karıştırılarak hoş kokuların kombinasyon edildiği ve yüzyıllardır evlerde kullanılan tütsü, Van’daki Rus Pazarına da farklı bir hava katıyor.

Antik çağdan itibaren aromatik kokularla evlerde ve mekanlarda kullanılan tütsünün tedavi amaçlı yöntemler için de kullanıldığını belirten pazar esnafı Eker, “Tütsünün kültürü çok geçmişe dayanıyor, eski Mısır çağından bu yana başta dini ritüeller olmak üzere çeşitli tedavi için de kullanılan tütsüler ziyaretçilerimizin dikkatini çekerken diğer yandan da pazarımızın havasını değiştiriyor. Çoğu koku türünü kendimiz yaparken, bazı çeşitlerini de Orta Doğu’dan getirtiyoruz.” ifadelerine yer verdi.