Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Orkestrası, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen 11. Dünya Orkestra Festivali’nde önemli bir başarıya imza attı.

Yarışmada, uluslararası jürinin değerlendirmesiyle yüksek puan alan orkestra, Gümüş Ödül’ü kazandı. Bunun yanı sıra, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Orkestra ekibi, Çağdaş Müzik Eserinde Üstün Performans Sertifikası almaya hak kazandı. Festival, dünyanın farklı bölgelerinden gelen orkestraların katılımıyla düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Orkestrası, bu platformda Türkiye’yi temsil etti ve 2 ödül almayı başardı.

Orkestra şefliğini Fatih Marufoğlu’nun üstlendiği Van YYÜ Akademik Orkestrası, festival süresince Viyana’nın çeşitli prestijli salonlarında konserler verdi.