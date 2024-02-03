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Söz konusu yapılan değerlendirme sonucunda; Asıl sıralamasında olup belirtilen tarihlerde göreve başlamak için belgelerini teslim etmeyerek hakkından feragat etmiş sayılanların yerine, yedek sıralamasına göre alım yapılacağı duyuruldu.

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların istenen belgeleri, 09.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri ve hizmet sözleşmesi imzalamaları gerekiyor.

ASİL KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1) Diploma (Aslı yada noter onaylı)

2) Başvurulan unvanın aranılan nitelik kısmında yazan sertifika ve katılım belgelerinin Aslı

ibraz edilecektir.

3) Tecrübe veya deneyim istenen alanlar için çalışma belgesinin aslı ve barkodlu Sosyal

Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü,

4) Sağlık Raporu

5) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek-Kadın), Destek Personeli Temizlik (Erkek-Kadın), Destek Personeli Bahçe Bakımı (Erkek-Kadın), Destek Personeli Bakım Onarım (Erkek), Destek Personeli Şoför için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

6) Mal Bildirim Beyan Formu. (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin

edilecektir. Formun iki sayfası da, aday tarafından elle doldurulup imzalanacaktır)

7) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir.

8) 4 adet vesikalık fotoğraf.

9) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

10) Arşiv Araştırma Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir.)

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