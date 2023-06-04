Van Yöntem Koleji kurucu ortakları Özlem Metin ve Metin Akgül WanHaber’e destek ziyaretinde bulundu. WanHaber’in Türkiye genelinde BİK’e akredite olan 3. site olması hasebiyle haber merkezini ziyaret eden Van Yöntem Koleji kurucuları, WanHaber’e yayın hayatlarında başarılar diledi.

Van ile alakalı birçok konunun konuşulduğu ziyaretin ana gündeminde kent eğitimi vardı.

WanHaber Yazı İşleri Müdürü Uğur Tunçdemir de nazik ziyaretlerinden dolayı Van Yöntem Koleji kurucularına teşekkür etti.

WanHaber / Ramazan Çetin