Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, 2 Haziran'da 81 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi gören Mehmet Barlas'ın ölümü basın camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Duayen gazeteci bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hakan Fidan'la geldi

Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine Hakan Fidan ile birlikte geldi. Ensonhaber