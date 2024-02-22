Prostat dokusunun tamamının çıkarılmasını sağlayan yeni bir kapalı cerrahi yöntemi olan HoLEP (Holmium Lazer ile Prostatın Enükleasyonu) Van’da ilk kez uygulandı.

S.B.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, söz konusu hastalık için artık batıya gitmeye gerek kalmayacağını vurguladı.

Önemli sonuçlar veren HoLEP yönteminin ilk kez S.B.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kullanıldığını açıklayan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya; “Hastanemizde bugün ilk kez yapılan HoLEP Lazer Prostat Ameliyatı ilimiz ve bölgemiz için bir ilki temsil etmektedir. Van ve çevre illerimiz için hayırlı olsun. Artık bu hastalık için Batıya gitmeye gerek kalmayacak. Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürler” dedi.