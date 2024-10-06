Gazze'ye Destek İçin Sokağa Çıkan Binler

Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek" sloganlarıyla Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek, uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçladı.Yürüyüş esnasında yapılan basın açıklamasında, platformun dönem başkanı Muhammed Garip Cesur, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım politikalarını eleştirdi. Cesur, "Bir yıldır meydanlardayız ve her geçen gün artan saldırılarla on binlerce insanın hayatını kaybettiğini görmekteyiz" diyerek, uluslararası örgütlerin bu duruma karşı sergilediği kayıtsızlığı vurguladı. Ayrıca, AB ve BM'nin bu süreçteki rolünü eleştirerek, "İsrail sorunu, tüm insanlığın ortak meselesidir" ifadelerini kullandı.

Bitlis'te Slogansız Kalınmadı

Bitlis'te ise Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte, Gazibey Camisi önünde toplanan kalabalık, Ulu Cami meydanına kadar ilerleyerek, seslerini yükseltti. Burada konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Cabir Durak, "İsrail, 365 gündür Gazze'de soykırım yapıyor ve dünya bu duruma göz yummakta" dedi. Durak, çocukların ve kadınların katledilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Gazze'deki direnişin insanlık onurunu temsil ettiğini vurguladı. Bu yürüyüşler, sadece Filistin halkına destek değil, aynı zamanda uluslararası dayanışmanın da bir göstergesi oldu.