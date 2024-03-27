TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Van, Türkiye’de en az yaşlı nüfusa sahip iller arasında yer aldı.

Yüzde 6.9 oran ile Türkiye geneli en az yaşlı nüfus oranına sahip kentler arasında yer alan Van, 1 milyon 127 bin 612 kişilik toplam nüfus içerisinde 55 bin 5 kişi 65 yaş ve üzeri nüfus olarak kayıtlarda yer aldı. Bu rakam önceki yıl 51 bin 983 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye genelinde Hakkari ve Batman’dan sonra üçüncü sırada yer alan Van’da yalnız başına yaşayan yaşlı nüfus sayısının en az olduğu iller arasında yer aldı.

YALNIZ BAŞINA YAŞAYAN NÜFUSUN EN YOĞUN OLDUĞU İLLER

En az bir yaşlı fert bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında % 34,4 ile Balıkesir oldu. Bu ili % 34,3 ile Burdur, % 34,0 ile Çanakkale izledi.

YALNIZ BAŞINA YAŞAYAN NÜFUS ORANININ EN AZ OLDUĞU İLLER

En az bir yaşlı fert bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en düşük olduğu il 2023 yılında yüzde 7,8 ile Hakkari olurken, bu ili % 13,5 ile Batman, % 14,9 ile Van izledi.