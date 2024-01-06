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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, Antalya’daki kampta 2. devre hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ümit Bozkurt nezaretinde çalışmalarına devam eden Van Spor FK, diğer taraftan da gerçekleştirdiği transferleri duyuruyor.

Van Spor FK’nin son olarak anlaşıldığını duyurduğu Muhammed Gönülaçar ve taraftarların yakından tanıdığı Emre Oymak, Antalya’ya gelerek takımla birlikte ilk idmanlarına çıktı.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada, her iki orta saha oyuncusu için “Kulübümüze hoş geldiniz” denildi.

Futbolcuların ilk mesajı ise; “Bu şehre şampiyonluk yakışır” oldu.