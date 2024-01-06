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Ticaret Bakanlığı, tüketicilere yapılan mesafeli sözleşmelere uygulanan sıkı denetimlere ait bilgi verdi.

Verilen bilgilere göre, 2023 yılında mesafeli sözleşme yöntemi ile faaliyet yürüten 58 firmaya, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle; toplam 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın duyurusunda, zaman ve mekan sınırlamasını tüketiciler nezdinde ortadan kaldıran mesafeli sözleşmelerin, teknolojinin hızlı gelişimiyle gün geçtikçe daha çok tercih edilir hale geldiği ve sorunların da arttığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nın bu konudaki duyuruda piyasada faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamaların bakanlık radarına girerek incelendiği dile getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın öncelikli olarak incelediği konular:

- Enflasyonist ortamda piyasadaki hızlı fiyat dalgalanmalarına da bağlı olarak firmalar tarafından, "stokta ürün bulunmaması" sebep gösterilerek yapılan haksız sipariş iptalleri.

- Satışa sunulan mal ve/veya hizmetlerin firmalar tarafından taahhüt edilen yahut yasal olarak belirlenmiş ifa sürelerinin aşılması.

- Tüketicilerin cayma hakkı kullanımına halel getirilmesi ve tüketiciler tarafından cayma hakkı kullanıldığı takdirde, bedel iadelerinin tüketicilere mevzuata uygun surette yapılmaması.

Uygulanan cezalar:

Ticaret Bakanlığı tarafından 2023 yılında mesafeli sözleşme yöntemi kullanarak tüketicilerle sözleşme akdeden firmalar nezdinde gerçekleştirilen inceleme ve denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilmiş mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle;

- 58 firmaya, toplam 86 milyon 274 bin 994 TL idari para cezası uygulandı.

- 5 firma hakkında elektronik ticaret faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kullandıkları internet adreslerine ilişkin "Erişimin Engellenmesi” kararı verildi.

- Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci ve 158'nci maddeleri uyarınca dolandırıcılık suçu kapsamında olduğu değerlendirilen 8 firma hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirim yapıldı.