Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü U19 Takımı, deplasmanda Tatvan Gençlerbirliği Spor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlılar, ilk 2 haftada aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından Tatvan deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligleri’nde 3. hafta maçları oynanacak. Ligde mücadele eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü U19 Takımı, 3. hafta karşılaşmasında Tatvan Gençlerbirliği Spor’a konuk olacak.

Geçtiğimiz sezon önemli başarılara imza atan kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon da başarılı bir grafik ortaya koymak için çalışmalarını sürdürüyor.

LİGE GALİBİYETLE BAŞLADI

Artı Değer Van Spor U19 Takımı, sezonun ilk haftasında deplasmanda Muş Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Van ekibi, lige galibiyetle başladı.

İkinci hafta karşılaşmasında ise sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yı konuk eden kırmızı-siyahlılar, karşılaşmanın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle sahadan beraberlikle ayrıldı ve 1 puana razı oldu.

İlk 2 haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Van Spor U19 Takımı, 3. haftada da galibiyet hedefliyor.

HEDEF TATVAN DEPLASMANINDAN 3 PUAN

Tatvan Gençlerbirliği Spor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Van ekibi, çalışmalarını tamamladıktan sonra Tatvan’a geçecek. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligdeki iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Tatvan Gençlerbirliği Spor ile Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma, 7 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te Tatvan İlçe Stadı’nda oynanacak.