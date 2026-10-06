Bakan Tekin, dün geldiği Hakkari il merkezindeki temaslarının ardından sabah saatlerinde Şemdinli ilçesine geçti. Beraberindeki Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve İçişleri Bakanı Müşaviri Hatice Atan ile ilk olarak Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret eden Tekin, sınıfları gezip öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle de bir araya gelerek taleplerini dinleyen Bakan Tekin, ardından Cumhuriyet Ortaokuluna geçerek öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Şemdinli Belediyesine geçen Tekin, Belediye Başkanı Fahri Şakar ile bir süre görüştükten sonra AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığına geçti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Şemdinli ziyaretinin özel olarak planlandığını söyledi. Bakan Tekin, "Şemdinli'ye uğramadık, Şemdinli'ye geldik. Özellikle Şemdinli'yi planladık. Buradan Derecik ve Yüksekova da programımızdaydı.

Derecik'i bir sonraki sefere bırakmak zorunda kaldık. Yüksekova'ya devam edeceğiz. Yaklaşık bir hafta önce Hakkâri il ve ilçe teşkilatlarımız bizi ziyaret etmişti. Bizi davet ettiler, biz de aradan iki gün geçmeden geldik. İki gündür Hakkâri'de problemleri dinliyor, yapılacaklarla ilgili kararlar alıyoruz. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili de vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Dolu dolu iki gün geçti" dedi.

Bakan Tekin, AK Parti iktidarları döneminde kentteki sınıf ve öğretmen sayısının yaklaşık üç katına çıkarıldığını söyleyerek, "Hakkâri genelinde AK Parti iktidarı öncesiyle sonrası arasında çok ciddi bir fark var. Sınıf sayısını neredeyse üç katına çıkardık. Hakkâri'deki öğretmen sayısını da neredeyse üç katına çıkardık. Öğrenci sayısı yalnızca yüzde 3 artmasına rağmen sınıf, okul, sınıf ve öğretmen sayısını 2002'nin üç katına çıkarmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

2002'den bu yana yapılan sınıf ve okul yatırımlarının bugünkü maliyetinin yaklaşık 20 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Bakan Tekin, "Şemdinli Belediye Başkanımız da biraz önce ifade etti. Şemdinli'nin ihtiyacı olan 2-3 okulu daha iyi şartlara kavuşturmak açısından değerlendireceğiz. 2027 yatırım programını bu şekilde şekillendirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Türkiye'nin son 50 yılda terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirten Bakan Tekin, "Bu ülkede insan haklarını, adaleti, birlik ve beraberlik duygumuzu, aynı ülkenin vatandaşı ve eşit vatandaşları olduğumuza dair algıyı güçlendirmemiz gerekiyor. Eğitim politikalarının toplumsal karşılık bulabilmesi de temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olmasıyla mümkündür" şeklinde konuştu.

Bakan Yusuf Tekin, Şemdinli programını tamamladıktan sonra kara yoluyla Yüksekova ilçesine geçti.