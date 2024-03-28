TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediye Spor ile AcnTurk Sigorta Van Spor FK, geçen hafta oynadıkları maçta yaşanan “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiler.

PFDK sevkinde; “Karacabey Belediye Spor A.Ş. Kulübü’nün 24.03.2024 tarihinde oynanan Karacabey Belediye Spor A.Ş.-Acnturk Sigorta Van Spor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Acnturk Sigorta Van Spor FK’nın 24.03.2024 tarihinde oynanan Karacabey Belediye Spor A.Ş.-Acnturk Sigorta Van Spor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

