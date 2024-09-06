Van'da çalışmalarını tamamlayan Artı Değer Van Spor FK, Ankara aktarmalı olarak İzmir'e uçtu. Takım buradan da karayolu ile maçın oynanacağı Nazilli'ye geçecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, ligin 2. hafta maçında deplasmanda Nazilli Spor A.Ş. ile karşılaşacak.

Ligin ilk maçında kendi sahasında konuk ettiği Belediye Derince Spor’u mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Artı Değer Van Spor FK, deplasmandan da galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Nazilli Spor A.Ş. ile Artı Değer Van Spor FK arasında 8 Eylül tarihinde oynanacak maç, Nazil İlçe Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak.

ANKARA’DA 3 GÜNLÜK KAMP

Artı Değer Van Spor FK, Nazilli maçı sonrası Ankara’ya dönecek ve burada 3 günlük kampa girecek.

Ligin 3. hafta maçında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Artı Değer Van Spor FK, bu maç nedeniyle, Nazilli maçı sonrası Van’a dönmeyecek ve Ankara’da 3 günlük kamp yaptıktan sonra maçın oynanacağı Giresun’a hareket edecek.

Artı Değer Van Spor FK, 15 Eylül günü Çotanak Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da ligin 3. hafta maçında Giresunspor ile karşılaşacak.