Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan ve saat 14.00’te başlayan maçta AcnTurk Sigorta Van Spor FK sahaya; Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Miraç Acer, Furkan Sakı, Burak Kavlak, Alpay Koçaklı (Dk. 60 Hasan Bilal), Emre Oymak (Dk. 60 Metincan Cici), Erdem Seçgin (Dk. 79 Muhammed Ali Doğan), Muhammed Gönülaçar, Harun Kavaklıdere(Dk. 79 Ahmet Ülük) ve Sinan Kurumuş (Dk. 90 Işık Kaan Arslan) ile çıktı.

Konuk ekip 1461 Trabzon FK ise Ömer Kahveci, Fatih Selimhan Solmaz, Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Tunahan Ergül, İlhan Depe (Dk. 90 Tarık Tekdal), Hakan Yeşil, Emirhan Zaman (Dk. 70 Musa Caner Aktaş), Ali Han Tunçer (Dk. 79 Batuhan Kör), Atabey Çiçek ve Hurşit Taşcı 11’i ile mücadele etti.

Maça baskılı başlayan taraf AcnTurk Sigorta Van Spor FK oldu. İlk dakikalarda yüklenmek isteyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, etkili ataklar geliştirmek isterken konuk ekip de oyuna ağırlığını koymaya başladı.

Maçın 16. dakikasında 1461 Trabzon FK etkili oldu. Gelişen atakta Tunahan’ın vuruşunda top üst direğe çarptı.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK de 22. dakikada rakip takım kalesini yokladı ve top direkten döndü.

Maçın ilk devresinde her iki ekip de tehlikeli ataklar geliştirse de aranan gol gelmedi. Devre 0 – 0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci devresinde de her iki ekip temkini elden bırakmadan gol yollarını zorladı.

Teknik patronların oyuncu değişiklikleri ile oyunun seyrini değiştirmek istediği maçta Hasan Bilal sahneye çıktı. 60. dakikada Alpay Koçaklı’nın yerine oyuna dahil olan Hasan Bilal, 84. dakikada gelişen AcnTurk Sigorta Van Spor FK atağında ceza sahası dışında gelişine mükemmel bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara taktı ve takımını 1 – 0 öne geçirdi.

Maçın geri kalan bölümlerinde başka gol olmayınca AcnTurk Sigorta Van Spor FK çok önemli bir galibiyet alarak puanını 53’e yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Zirveye bir adım daha yaklaşan AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye taraftarlar 90 dakika boyunca büyük destek verdi.

Maç sonrası futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ligin 27. haftasında lider Esenler Erokspor’a konuk olacak.