Yayımlanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul olurken, konut satış sayısının en az olduğu il 74 ile Hakkari oldu.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Eylül ayında Van’da toplam 887 konut satışı gerçekleşmişti.

Bir önceki yıl Eylül ayında 727 konut satışı gerçekleşen Van’da bu oran Eylül 2024'te yüzde 18 artış göstererek 887’ye yükseldi.

VAN, BÖLGEDE EN ÇOK KONUT SATILAN 3. İL OLDU

Eylül 2024’te Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla konut satışı yapılan üçüncü kent Van oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Eylül ayında en fazla konut satışının yapıldığı il bin 298 ile Elazığ olurken, bin 222 ile Erzurum ikinci sırada yer aldı. 2024 Eylül ayında 887 konut satışı ile Van bölgede üçüncü sırada yer aldı.

Hem bölge genelinde hem de ülkemiz genelinde en az konut satışının yapıldığı il 74 ile Hakkari olurken, 82 konut satışı ile Ardahan ikinci, 139 konut satışı ile Tunceli üçüncü sırada yer aldı.