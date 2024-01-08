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Türk Hava Yolları’nın (THY) TK2747 sefer sayılı Van-İstanbul arası sefer yapan uçağı, dün akşam yarım saat rötarlı olarak saat 19.15’de Van Ferit Melen Havalimanı’ndan havalandı. Uçuşun ilk bir saatinin ardından, uçağın kuyruk kısmında oturan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada İranlı bir turist burnuna aldığı yumruk darbesi ile yaralandı.

Havada çıkan kavga nedeniyle panik yaşayan yolcular, ‘polis yok mu’ diye seslendi. Olaya uçuş ekibi müdahale etmek istedi ancak yeterli olmadı. Bunun üzerine kavgaya yolcular da müdahale etmek zorunda kaldı.

Güçlükle kontrol altına alınan iki yolcu, uçak İstanbul Havalimanı’na indikten sonra, polis noktasına götürüldü.