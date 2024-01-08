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KPSS 2 tercih sonuçları erişime açıldı. 20-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS 2 tercihleri için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına merkezi atama sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. İşte KPSS-2023/2 merkezi atama sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2 TERCİHLERİ AÇIKLANDI!

KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. KPSS-2023/2 tercih sonuçları için ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adaylar, KPSS 2 tercih sonuçlarına, 08 Ocak 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

KPSS-2023/2 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.