Tahmini Okuma Süresi: dakika

Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem ücretleri merak konusuydu. Van’da en düşük trafik sigortası ücreti ne kadar oldu? İşte yeni trafik sigortası fiyatları:

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli olacak yeni trafik sigortası ücretlerini açıkladı.

Van’da en yüksek trafik sigortası ücreti (0. Basamak) 19.928 TL olarak belirlendi. Van’da en düşük trafik sigortası ücreti ise (8. Basamak) 3.321 TL oldu. Yeni tarifelere göre, en yüksek trafik sigortası ücreti İstanbul'da 22,236 TL olarak belirlendi.

Bu yeni tarifeler, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek ve trafik sigortası bedellerini etkileyecek.

Van için Trafik Sigortası ücretleri:

0. Basamak: 19.928 TL

1. Basamak: 15.610 TL

2. Basamak: 12.621 TL

3. Basamak: 9. 632 TL

4. Basamak: 7. 307 TL

5. Basamak: 6. 310 TL

6. Basamak: 5. 314 TL

7. Basamak: 3.986 TL

8. Basamak: 3.321 TL