Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan toplantısında İstanbul'da toplu taşıma ve okul servislerine zam yapılması kararı alındı. İstanbul'da toplu ulaşıma 18 zam yapıldı, taksi ve servis ücretlerine 28,09 zam geçti...

İstanbul'da okul servisleri için servisçiler yüzde 60 oranında, taksiciler ise yüzde 65 oranında zam talep ediyordu.

Son olarak ise geçtiğimiz Ağustos ayında yükselen akaryakıt fiyatları gerekçe gösterilerek yüzde 51,52'lik zam yapılmıştı.

YENİ ZAMLI TARİFE

Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL’den 17.70 TL’ye çıktı. Öğrenci bileti 8.62 TL oldu.

Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıktı.

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL’den 90 TL’ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL’den 24.55 TL’ye yükseldi.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek.

Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

İkinci yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servisinde bin 300 TL olan aylık 0-1 km ücreti bin 665 TL’ye, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 675 TL olan ilk kalkış ücreti 865 TL’ye yükseltildi.

TAKSİCİLERDEN TAŞLI SOPALI SALDIRI

UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından kapı önünde bekleyen taksiciler toplantının yapıldığı binaya girmeye çalıştı. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.