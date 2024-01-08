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2024 yılında çalışanlar tatile doyacaklar yeter ki doğru zamanda izin alın! Yeni yılın ilk tatil günü 1 Ocak Pazartesi gününe denk geldi. Cumartesi ve Pazar günlerini Pazartesi ile birleştirenler çoktan üç günlük tatillerini yaptı bile.

7 GÜN İZİN ALARAK 40 GÜN İZİN YAPMAK MÜMKÜN

9 Nisan Salı ile 12 Nisan Cuma arasında kutlanacak Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil şansınız olabilir! Salı arife, Çarşamba, Perşembe ve Cuma bayram tatili. Pazartesi de bir gün senelik izin alarak tatilinizi 9 güne çıkarabilirsiniz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da Pazartesi günü bir gün izin alarak, izninizi 4 güne çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde 1 Mayıs Çarşamba günü olacak İşçi Bayramı öncesi veya sonrasında da 2 gün izin alarak tatilinizi 5 güne çıkarabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI

İkinci 9 günlük tatil fırsatı da Kurban Bayramı'nda! Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba bayram tatili olarak dikkat çekiyor. 2 gün izin alarak toplam izninizi 9 güne çıkarabilirsiniz.

2024'te bir başka izin fırsatını da 15 Temmuz'da bulabilirsiniz. 15 Temmuz Pazartesi, hafta sonuyla birleştiğinde üç günlük izin yapabilirsiniz. Ve gelelim senenin izin fırsatına!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim Pazartesi izin kullanırsanız Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günü izinli olabilirsiniz.