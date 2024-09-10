Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen Van’da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların özellikle Van’ın kuzey bölgesinde yer alan ilçelerde zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Van için kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla beraber sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi çeşitli olumsuzluklara karşı vatandaşın tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 28 C

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 23 C

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 23 C

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32 C

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 23 C

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26 C

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 25 C

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 C

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 23 C

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26 C

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 25 C

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 24 C

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 23 C