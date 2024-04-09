Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra Van’ın doğu ve güney ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Van ilinin doğu ve güney ilçeleriyle Hakkari'de, (Çarşamba) gece saatlerinden sonra Muş ve Bitlis çevrelerinde de zaman zaman kuvvetli olması, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.
KAR ERİMESİ VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Meteoroloji, bölge illeri için kar erimesi ve çığ tehlikesi uyarısında da bulunarak; “Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarında yüksek sıcaklıkların devam etmesiyle birlikte çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” diye kaydetti.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, kuvvetli yağış için de şu uyarıda bulundu; “Bitlis, Muş, Hakkari, Van ilinin doğusu ve güney çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı