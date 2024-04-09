Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra Van’ın doğu ve güney ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Van ilinin doğu ve güney ilçeleriyle Hakkari'de, (Çarşamba) gece saatlerinden sonra Muş ve Bitlis çevrelerinde de zaman zaman kuvvetli olması, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

KAR ERİMESİ VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, bölge illeri için kar erimesi ve çığ tehlikesi uyarısında da bulunarak; “Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarında yüksek sıcaklıkların devam etmesiyle birlikte çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” diye kaydetti.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış için de şu uyarıda bulundu; “Bitlis, Muş, Hakkari, Van ilinin doğusu ve güney çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı