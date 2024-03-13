Van’ın da aralarında bulunduğu Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde, partikül madde (PM10) konsantrasyonları 2023 yılının aynı ayına oranla yüzde 36 azalarak 44 m3 olarak ölçüldü.

Van özelinde ise PM10 konsantrasyonları Güney Doğu Anadolu THM ortalamasının altında kalarak Ocak ayında 42 m3 olarak ölçüldü.

Yine aynı şekilde Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonları, 2023 yılının Ocak ayına oranla yüzde 34 azalarak 18 m3 olarak kayıtlara geçti.

Van’ın hava kalitesini etkileyen kükürt dioksit, ana kaynağı yüksek yağlardan oluşan linyit ve kömür gibi madenlerin ısınma veya sanayi bölgelerinde kaynak olarak kullanılmasından açığa çıkıyor. Ocak ayında Van’da ölçülen SO2 yani havada asılı bulunan kükürt dioksit maddesi 13 m3 olarak ölçüldü.

Bugün itibariyle paylaşılan hava kalitesi değerine göre ise 7 günlük hava kalitesi değeri 52 birimde kalarak orta seviyeyi buldu. Buna göre hava kirliliğine hassasiyeti olan kişilerin az ve orta düzeyde hava kirliliğinden etkilenebileceği belirtildi.