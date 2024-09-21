Son günlerde Van’ı etkisi altına alan yağışların hafta başına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre; hava sıcaklıklarının düşüş gösterdiği Van’da zaman zaman aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Van ve çevre iller için yağış uyarısında bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü şu ifadeleri bildirdi;

“Bölgemiz genelinde beklenen yağışların kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Van’da bugün ve yarın hava durumunun şu şekilde olması ön görülüyor;

Bahçesaray;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10/22 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10/24 C

Başkale;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8/15 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8/17 C

Çaldıran;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 7/18 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 5/19 C

Çatak;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 6/22 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 7/25 C

Edremit;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9/18 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8/19 C

Erciş;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8/20 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8/21 C

Gevaş;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9/19 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9/19 C

Gürpınar;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9/21 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9/22 C

İpekyolu;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9/18 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8/19 C

Muradiye;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11/21 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10/22 C

Özalp;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8/19 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 7/20 C

Saray;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 7/18 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 7/19 C

Tuşba;

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9/18 C

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8/19 C