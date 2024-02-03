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Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta ikinci devre müsabakaları bugün ve yarın oynanacak maçlarla start alacak. Ligin ilk devresini 19 puanla altıncı sırada tamamlayan Van Gölüspor, yarın saat 13:00'te sahasında 14 puanla yedinci sırada bulunan Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'u konuk edecek. Van'ı bölgesel amatör ligde temsil eden ve ilk devrenin son maçlarında aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Van Gölüspor, sahasında karşılaşacağı Hakkari temsilcisi mağlup ederek, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor.

Hafta boyunca İpekyolu İlçe Stadyumu'nda Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisinde tek hedef galibiyet. Yarın saat 13.00'te İpekyolu Gençlik Sahası'nda oynanacak olan mücadelenin kıran kırana geçmesi bekleniyor.

Van Gölüspor ligin ilk devresinde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 19 puanla altıncı sırada yer alırken, rakip fileleri 18 kez havalandırıp kalesinde 13 gol gördü.

Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor ligde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 14 puanla yedinci sırada yer alırken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp kalesinde 16 gol gördü.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Grupta ikinci devrede oynanacak ilk karşılaşmalarda 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Bitlis Özgüzelderespor haftayı bay geçerken, 31 puanla ikinci sırada yer alan Mazıdağı Fosfatspor deplasmanda 8 puanla on birinci sırada bulunan Çınar Belediyespor'a konuk olacak.

28 puanla üçüncü sırada bulunan Diyarbakırspor, 23 puanla beşinci sırada yer alan Bağlar Belediyespor'u konur ederken, 25 puanla dördüncü sırada bulunan Şırnak Petrolspor sahasında 4 puanla son sırada yer alan Diyarbakır Adaletspor ile karşı karşıya gelecek. 13 puanla sekizinci sırada yer alan Yenişehir Belediyespor sahasında 5 puanla on ikinci sırada bulunan Yeşil Vartospor'u konuk ederken, 9 puanla onuncu sırada yer alan Kayabağlar Beldesi Gençlikspor deplasmanda 10 puanla dokuzuncu sırada bulunan Batman Kayraspor'la karşılaşacak.