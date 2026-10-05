Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğinde "Geleceğim Van Gölü'nde Saklı: 14-18 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim programı Tatvan'da başladı.

Tatvan Kaymakamlığı, Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından ayni ve teknik destek sağlanan proje, gençleri su altı teknolojileri, robotik sistemler, dalış ve su altı araştırmalarıyla buluşturmayı hedefliyor. Başlayan teorik eğitimler, Tatvan Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda, su altı teknolojileri alanında uzman Prof. Dr. Salih Murat Egi tarafından veriliyor. Eğitim programına 9 kız ve 9 erkek olmak üzere toplam 18 öğrenci katılıyor.

Program kapsamında gençlere su altı robotlarının kullanım alanları, çalışma prensipleri ve su altı teknolojileri konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerin ilk aşamasında öğrencilere su altı teknolojilerine giriş, su altı robotlarının kullanım alanları, MikroROV sistemlerinin çalışma prensipleri, kullanım, bakım ve tutumu, endüstriyel dalış ve su altı solunum sistemleri gibi farklı konu başlıklarında bilgiler aktarılıyor. Eğitimlerde özellikle MikroROV (Micro Remotely Operated Vehicle) olarak adlandırılan uzaktan kumandalı mini su altı araçlarının su altı araştırmaları ve gözlem çalışmalarındaki kullanım alanlarına dikkat çekiliyor.

Öğrencilerin, su altı robotlarının teknik özelliklerini ve çalışma sistemlerini öğrenmelerinin yanı sıra bu teknolojilerin bilimsel araştırma, çevresel izleme, su altı arama-kurtarma, endüstriyel uygulamalar ve su altı kültürel mirasının araştırılması gibi farklı alanlarda nasıl kullanılabileceği konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor. Projede gençlerin yalnızca bir su altı robotunu kullanmayı öğrenmeleri değil, aynı zamanda su altı ekosistemleri, teknoloji, araştırma ve mesleki kariyer imkanları konusunda bütüncül bir bakış açısı kazanmaları hedefleniyor.

"Gençlerimiz Van Gölü'nü araştıran birer su altı teknolojisi kullanıcısı olabilir"

Proje kapsamında MikroROV Pilot Eğitimi veren Prof. Dr. Salih Murat Egi, eğitimin gençlere yalnızca teknik bir beceri kazandırmadığını, aynı zamanda su altı alanındaki akademik ve mesleki kariyer seçeneklerini tanıtmayı amaçladığını söyledi. Egi, "Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneğinin bir projesi kapsamında gençlerimize mikro ROV, yani su altı robotları pilotluğu eğitimi vermek üzere Tatvan'dayım.

Proje kapsamında 12 asil, 6 yedek olmak üzere 18 gencimiz su altı robotlarının nasıl kullanılacağını öğrenmenin yanı sıra su altı ile ilgili kariyer imkanlarının neler olduğunu, ileride gerek akademik gerekse mesleki hayatlarında su altı konusunu nasıl değerlendirebileceklerini öğrenme fırsatı bulacaklar" dedi.

Gençlerin öncelikle su altı robotlarının neden ve hangi amaçlarla kullanıldığını, dalgıçlarla etkileşimlerini ve su altı dünyasının temel özelliklerini öğreneceklerini belirten Egi, teorik eğitimlerin ardından ekipmanların kullanılacağını ve ekipler oluşturulacağını ifade etti. Egi, "Daha sonra Van Gölü'nde alıştırma dalışlarına başlayacağız. Bu süreç sonunda gençlerimizin Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği ile birlikte Van Gölü'nü araştırmaya devam etmelerini ve su altı teknolojileri alanında kendilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Egi, projenin hayata geçirilmesine sağladıkları desteklerden dolayı ASAD yönetimine, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne ve Tatvan Kaymakamlığına teşekkür etti.

Projeye katılan öğrenciler ise MikroROV eğitiminin kendileri açısından önemli ve farklı bir deneyim olduğunu belirterek, su altı robotlarını yakından tanıma ve kullanma fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eğitimlerin kendileri için oldukça verimli geçtiğini ifade eden öğrenciler, özellikle Van Gölü'nün su altı dünyasını keşfetmeye yönelik uygulamalı çalışmalar ve dalış eğitimleri konusunda heyecan duyduklarını belirtti.