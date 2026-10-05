Dünyada yalnızca Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan inci kefali, kent ekonomisine önemli katkı sağlarken, yaklaşık 15 bin kişinin de geçim kaynağını oluşturuyor. İnci kefalinin neslinin korunması amacıyla her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Yasak döneminde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, sahil güvenlik, polis ve zabıta ekipleri tarafından karada, havada ve göl üzerinde denetimler gerçekleştiriliyor.

181 KİŞİYE 3,3 MİLYON LİRA CEZA

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü'ndeki inci kefali stokunun bu yıl yaklaşık 7 bin 500 ton olmasını beklediklerini, alınan tedbirlerin de balığın popülasyonu ve boyunda olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Av yasağı öncesinde ilgili kurumlarla toplantılar yapılarak bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü belirten Demir, yasak döneminin başlamasıyla birlikte denetimlerin 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü söyledi. Demir, "Yasak dönemi bitinceye kadar yapılan kontrol ve denetimlerde 20 ton ölü inci kefaline el konulmuş, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 181 şahsa yaklaşık 3,3 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 7 adet sac tekne ve 109 adet çeşitli av aracına el konulmuştur" dedi.

'BALIKLARIN BOYU YÜZDE 30 UZADI'

Koruma ve bilinçlendirme çalışmalarının sahada olumlu sonuçlarını gördüklerini ifade eden Demir, inci kefalinin boyundaki artışa dikkat çekti. Demir, "Yaklaşık 15-20 yıl önce ortalama boyu 17-18 santimetre olan inci kefalinin günümüzde 22-23 santimetreye ulaştığını görmekteyiz. Yani Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balıkları yüzde 30 büyüdü. Bu durum, koruma tedbirlerinin ve bilinçlendirme çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu açıkça göstermektedir" diye konuştu.

'80 BALIKÇI TEKNESİ FAALİYET GÖSTERİYOR'

Van'a kayıtlı 80 balıkçı teknesinin bulunduğunu belirten Demir, av sezonunun başlamasıyla birlikte teknelerin Van ve Erçek göllerinde balıkçılık faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Kentte özellikle kış balıkçılığının yaygın olduğunu anlatan Demir, bunun nedeninin su sıcaklığının düşmesiyle balıkların belirli alanlarda yoğunlaşması olduğunu ifade etti.

YILLIK 12-15 MİLYON DOLAR KATKI

Kış aylarında balıkların daha yağlı ve et kalitesinin yüksek olması nedeniyle tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiğini de belirten Demir, "Yaz aylarında su sıcaklığı artması ve balıkların daha geniş alanlara dağılması nedeniyle av verimi düşüyor.

2025 yılında olduğu gibi bu yıl da Van Gölü'nde avlanabilir balık stokunu 7 bin 500 tonun üzerinde bekliyoruz. İnci kefali balığı Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Yaklaşık 15 bin kişi geçimini bu sektörden sağlıyor. İnci kefali balıkçılığı yıllık yaklaşık 12-15 milyon dolar arasında ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır.

İnci kefali balığımızı gelecek nesillere aktarmak için balığımızı üreme döneminde ve küçük boyda avlamayalım, satmayalım ve avlanmasına müsaade etmeyelim" dedi.