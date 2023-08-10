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Wanhaber / Özel

Van’da geleneksel hale getirilen su sporları festivalinin bu yıl 11.si düzenlenecek. Van Gölü’nü ve Van’ı tanıtmayı, ayrıca Van Gölü’nde su sporlarını yaygınlaştırmayı amaçlayan festival 2 gün sürecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenecek olan 11. Van Denizi Edremit Su Sporları Festivali için son hazırlıklar yapılıyor.

19 – 20 Ağustos tarihleri arasında Edremit Su Sporları Merkezi’nde düzenlenecek olan festivalde çok renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.

19 Ağustos günü saat 11.00’de başlayacak olan festival kapsamında flyboard gösterisi, bungee jumping, deniz paraşütü, banana, ringo, sürat teknesi, jet ski, yelken, zeka oyunları, sergi ve halk oyunları etkinlikleri olacak.

Festival kapsamında bir birinden iddialı yarışmalar da düzenlenecek.

Plaj voleybolu, plaj futbolu, plaj hentbolu, yelken, yüzme, kano, dragon yarışı, ördek yakalama, bilek güreşi ve hemsball ile renklenecek olan 11. Van Denizi Edremit Su Sporları Festivali, Pazar günü tamamlanacak.

Umut Tarhan