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Rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray, 7 Temmuz'da 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının vefat haberini kızı Damla Koray, duyurdu.

Damla Koray, babasının vefatı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir tören düzenlenmeyeceğini ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı yapılacağını söylemişti.

Instagram hesabında paylaşım yapan Damla Koray, "Şu anda bir tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Bu hayatımın en zor günü olduğu için nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.



Sanatçının acı haberi milyonları yasa boğarken Koray'ın cenaze detayları belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre; sanatçının kızı Damla Koray, "Defin sırasında kimse olmayacak" diyerek babasının cenazesi hakkında bilgi verdi.

Damla Koray Çamlıca, "Defin sırasında kimse olmayacak. Mezar hazır olduğunda Toronto'daki Türk dernekleri yeri ve zamanı bildirilecek" dedi. Erkin Koray, Kanada'da gömülmek istediğini vasiyet etti.

40 YILDIR GÖRÜŞMEDİĞİ KARDEŞİ İLK KEZ KONUŞTU!

Erkin Koray'ın yıllardır görüşmediği ve küs olduğu müzisyen kardeşi Korkut Koray, abisinin Kanada'da defnedilmesi kararı hakkında konuşarak yanlış verilmiş bir karar olduğunu söyledi.

Korkut Koray, "Kanada'da defnedilmek istediğini söylemiş. Kızına, 'Bu memleketin toprağında doğdu baban. Bu halk onu meşhur etti. Orada gömülmek istemesi, yanlış bir şey. Cenazesinin ülkemizde olup sevenlerinin ziyaret etmesini' söyledim.

Damla, 'Babamı biliyorsunuz. Dediği dediktir. Bana vasiyet etti onu kıramam. Ne dediysem onu yapacağım' diyerek, orada defnedileceğini belirtti. Tasvip etmiyorum. Türk konsolosluğu, 'Burada defnetmeyelim' diye söylese belki kızı ikna olabilir"

"BOŞ YERE 40 YIL KÜS KALDIK"

Abisiyle 40 yıldır konuşmadığını söyleyen müzisyen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzaktan takip ediyoruz. Kızı Damla senede bir kez eşimi arar. Vefatından bir gün önce Damla, 'Babamı kaybediyoruz' diye yazdı.

Ertesi gün televizyondan vefat haberini aldık. Kavgamız basit bir konuydu... Aramızdaki normal bir konuşmayı benim onu kırdığımı düşündü. İlişkisini kesti.

40 yıl boyunca hiç konuşmadık. Bizi tanımıyor. Barışmak için hamle yaptım ama ilgilenmedi. Erkin Koray diye peşinden mi koşacağım? Ben de müzisyenim" superhaber