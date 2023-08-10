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WanHaber / Fatma Öztürk

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Hasan Tevke’nin yerine Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras atandı.

Esenler’e veda eden M.Nurettin Aras, veda mesajında Van’a da değinerek, heyecanlı olduğuna vurgu yaptı.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan M. Nurettin Aras, yayımladığı mesajda, “Değerli Mesai Arkadaşlarım, Öğretmenlerimiz, Kıymetli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz; Dört yıl boyunca gayret ve sevgiyle yürütmüş olduğum Esenler İlçe Müdürlüğü vazifemiz Sayın Milli Eğitim Bakanımızın tensip ve taktirleriyle Van İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmamdan ötürü bugün itibariyle nihayete ermiştir. Meslek hayatımın en huzurlu yıllarını geçirdiğim ‘Huzur Şehri Esenler’den ayrılma zamanı...” diye kaydetti.

“SERHAT ŞEHRİMİZ VAN’A HİZMET EDECEK OLMANIN HEYECANI İÇERİSİNDEYİM”

Müdür Aras, mesajının devamında; “Esenlerin çocuklarına hizmet etmek, onları milli manevi değerlerini benimsemiş, köklerine bağlı, geleceğe güvenle bakan gençler olarak yetişmesi için yaptığımız meşaleyi bugün itibariyle devretmenin ve sizlerden ayrılmanın buruk hislerini taşırken, Serhat Şehrimiz Van ilindeki çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet edecek olmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Van’ın yeni Milli Eğitim Müdürü Aras, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Esenler gibi yoğun nüfusa sahip bir ilçede görev yaptığımız süre içerisinde birlikte büyük bir uyum ve huzurla çalıştığımız başta sayın kaymakamımıza, çok değerli belediye başkanımıza, kıymetli meslektaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına, öğrenci velilerimize, tüm paydaşlarımıza ve Esenler'deki tüm dostlarımıza işbirliği ve desteklerinden dolayı teşekkür eder, bizden sonra da aynı şekilde Esenler'de öğrencilerimize güvenli, sağlıklı ve huzurlu eğitim ortamları temin edileceğine olan inancımızla sizlerden helallik istiyoruz, Allah'a ısmarladık.”