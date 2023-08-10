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Aşırı sıcaklar nedeniyle bölgede baraj, akarsu ve su kaynaklarının bazıları kurudu, bazılarının da su seviyesi düştü. Sorumluluk alanında olmamasına rağmen vatandaşın talebine kayıtsız kalmayan Gürpınar Belediyesi, tankerler vasıtasıyla uzak yayla ve mahallelere su taşıyor. Küçükbaş hayvan varlığı fazla olan ilçede sürülerine su bulmakta zorluk yaşayan çobanlar, çareyi belediyeden yardım istemekte buluyor.

Işıkpınar Mahallesi’nde hayvanların su ihtiyacı olduğunu öğrenen ekipler, zorlu yayla yollarına rağmen tankerlerle su taşıdı. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, vatandaşın bu talebine kayıtsız kalmadıklarını ancak çözümün su kaynaklarını verimli ve tasarruflu kullanmakla sağlanacağını belirtti. Son yıllarda bölgede yaşanan aşırı kuraklaşmaya dikkat çeken Başkan Tanış, “İlçemizde tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Son yıllarda yaşanan bu şiddetli kuraklık maalesef su kaynaklarımızı azalttı. Haliyle hayvanları için su bulmakta güçlük çeken vatandaşlarımız bizden yardım istiyor. Bu durum bizim sorumluluğumuzda olmamasına rağmen vatandaşımızın mağdur olmasına gönlümüz razı değil” dedi.



Işıkpınar Mahallesi’nde çobanlık yapan Yunus Baday da, su sıvatlarının uzun zamandır boş olduğunu söyledi. Belediyeden yardım istediklerini belirten Baday, “Sağ olsunlar gelip sıvatlarımızı doldurdular. Hayvanlarımız zor durumdaydı. Allah onlardan razı olsun” dedi.

Aynı mahallede sürüsünü otlatan Nurtaç Sütçü ise belediye ekiplerine teşekkür ederek, “Allah onlardan razı olsun. Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış’a ulaşarak su sorunumuzu dile getirdik. Hemen buraya ekipler geldi. Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış’a ve ekiplere çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

iha